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Suruç'taki canlı bomba saldırısı davası ertelendi 

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısıyla ilgili davada mahkeme, olay gününe ilişkin detaylı güvenlik kamerası kayıtlarının dosyaya eklenmesine karar verdi

28.08.2018 - 18:58 | Güncelleme: İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015'te 34 kişinin ölümüne, 70 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonunda gerçekleştirildi.

Duruşmaya saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar ile HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Nusrettin Maçin ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Müdahil avukatlar, saldırıya ilişkin daha detaylı inceleme yapılmasını talep etti.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, adalete güvenmediğini öne sürerek, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Saldırıda yakınlarını kaybedenler ile yaralananlar ise yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek, sanık Şahin'in mahkemeye getirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasına, olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı olarak eklenmesini kararlaştırarak duruşmayı, 22 Kasım 2018'e erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, biri başka suçtan tutuklu 3 sanık hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere TCK'nin ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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