Sürücüler dikkat! D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak ulaşımı etkiledi. Aralıklarla yağmurun da yağdığı bölgede karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:52 facebook

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