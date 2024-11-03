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        Haberler Gündem Güncel Sürücüler dikkat! D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak | Son dakika haberleri

        Sürücüler dikkat! D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak ulaşımı etkiledi. Aralıklarla yağmurun da yağdığı bölgede karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:52
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        Sürücüler dikkat! D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak etkili oluyor.

        Taşaltı, Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Aralıklarla yağmurun da yağdığı bölgede karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Düzce kent merkezi, Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da yağış etkisini gösterdi.

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        #bolu dağı
        #D-100
        #sis
        #yağış
        #ulaşım
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