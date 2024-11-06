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        Haberler Gündem Güncel Sürücüler dikkat! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü | Son dakika haberleri

        Sürücüler dikkat! D-100'de görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Güzergahta görev yapan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:18 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:18
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        D-100'de görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Güzergahta görev yapan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

        Bolu kent merkezinde Sümer, Köroğlu, Aktaş, Sağlık, Soku ve Kasaplar Mahallelerinde de sis görüldü.

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        #bolu dağı
        #D-100 kara yolu
        #görüş mesafesi
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