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Haberler Gündem Güncel İstanbul Beykoz'da sürücü navigasyona bakarken araç boşluğa düştü!
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Sürücü navigasyona bakarken araç boşluğa düştü!

İstanbul Beykoz'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. İlçede bir sürücü navigasyondan gözünü ayırmayınca aracıyla bina ile yol arasındaki boşluğa düştü

İstanbul Beykoz'da sürücü navigasyona bakarken araç boşluğa düştü!
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DHA

Beykoz'da sürücüsünün uzun süre navigasyona baktığı öne sürülen otomobil apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü. Otomobildekiler kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza 21 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün navigasyona bakarak ilerlediği öne sürülen otomobil, virajı alamayınca yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü.

Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken, yaşanan kazada yaralanan olmadı.

Otomobilin apartman ile yol arasındaki boşluğa düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde virajı alamayan sürücünün otomobiliyle apartmanın demirlerine çarptığı, kısa süreliğine duraksayan aracın daha sonra bina ile yol arasındaki boşluğuna düştü. Yolda olan vatandaşlar, düşen aracın içindekilere yardım ettiği görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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