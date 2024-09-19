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        Haberler Bilgi Yaşam Sürücüsüz araçlar ne zaman çıkacak? Yeni gelişmeler neler? Dünden bugüne otonom araçların kısa tarihi

        Sürücüsüz arabalar ilk olarak ne zaman geliştirildi? Tarihsel ilerleme süreci nasıldır?

        Uzun bir süredir sürücüsüz araç hayalleri gündemimizde. Her geçen gün teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sürücüsüz araç geliştirme çabaları hız kazanmış durumda. Yakın bir gelecekte trafikte şoförsüz taksileri ve otobüsleri görmemiz mümkün. Bu zamana kadar neler yapıldı? Nasıl bir ilerleme kaydedildi? İşte cevaplar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 09:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:00
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        Sürücüsüz araçlar, teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, bu yenilikçi otomobillerin gelişim süreci, güvenlik ve verimlilik alanında büyük ilerlemeler kaydetti. İşte dünden bugüne gelişmeler:

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        OTOMATİK ALANINDAKİ ÖNCÜLER

        Otomotiv teknolojilerinin gelişiminde sınırları zorlayan öncüler, imkansız gibi görünen hayalleri gerçeğe dönüştürmek için büyük bir çaba gösterdiler. Bu bağlamda, sürücüsüz araç teknolojisinin tarihindeki önemli dönüm noktalarına göz atalım.

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        1920'LERİN İLK SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ DENEMELERİ

        1920'lerde, mucitler "Linrrican Wonder" ile ilk test sürüşlerini gerçekleştirdiler. Bu dönemin önemli yeniliklerinden biri, Houdina Radio Control adlı radyo kontrollü sürücüsüz otomobildi. New York'ta bir trafik sıkışıklığında gösterilen bu araç, radyo sinyalleri aracılığıyla kontrol ediliyordu.

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        İkinci bir araçtan alınan radyo sinyalleri, arabanın hareketini yönlendirmek için küçük elektrik motorlarını kontrol eden devre kesicilere gönderiliyordu. Bu erken dönem denemeleri, sürücüsüz araç teknolojisinin potansiyelini ilk kez gözler önüne serdi.

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        1950'LER: İLK İLERLEMELER VE TESTLER

        1950'lerde, sürücüsüz araç teknolojisinde bazı testler ve ilerlemeler kaydedildi. Bu dönemde yapılan çalışmalar, teknolojinin gelecekteki gelişimi için önemli bir temel sağladı. Ancak, bu ilerlemeler henüz ticari ürün haline gelmemişti ve teknolojinin evriminde sadece bir ilk adımdı.

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        1980'LER: GÖRÜŞ KILAVUZLU ROBOTİK MİNİBÜS

        1980'lerde, otomotiv teknolojisinde bir sonraki önemli dönem yaşandı. Mercedes, açık bir yolda saatte 39 mil hıza ulaşabilen görüş kılavuzlu bir robotik minibüs geliştirdi.

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        Bu araç, sürücüsüz otomobil teknolojisinin pratik uygulamaları açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi. Görüş kılavuzlu sistemler, araçların çevresini algılamasına ve yön bulmasına yardımcı oldu.

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        1996: ARGO PROJESİ İLE BÜYÜK BİR ADIM

        Bu projede, normal bir otoyolun şerit işaretlerini takip etmek üzere modifiye edilmiş bir Lancia Thema kullanıldı. Araçta sadece iki adet siyah-beyaz düşük maliyetli kamera bulunuyordu ve çevresini öğrenmek için stereoskopik görüş algoritmaları kullanılıyordu.

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        ARGO Projesi, otonom araç teknolojisinin gelişimine büyük bir katkı sağladı ve bu alandaki yeniliklerin önünü açtı.

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        2008 SONRASI SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARDA BÜYÜK BAŞARILAR

        2008 sonrası dönemde sürücüsüz araç teknolojisinde önemli gelişmeler yaşandı ve bu dönemdeki başarılar, teknolojinin evriminde bir sonraki büyük adımı temsil etti.

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        2009: FORD'UN KENDİLİĞİNDEN PARK ETME SİSTEMİ

        Ford, 2009 yılında sürücüsüz araç teknolojisinin bir sonraki aşamasına geçti. Şirket, araçlarına kendiliğinden park etme sistemini standart olarak ekledi.

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        2010: GOOGLE'IN SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARI

        Şirket, ilk kullanıcısı olan kör bir adamı taşıyan sürücüsüz aracını tanıttı. Google, bu araçların 5 yıl içinde halka sunulacağını açıkladı. Bu adım, sürücüsüz araç teknolojisinin potansiyelini ve erişilebilirliğini büyük ölçüde artırdı.

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        2013: GOOGLE'IN SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARININ İLK BAŞARILI

        2013 yılı itibarıyla, Google’ın sürücüsüz araçları binlerce kilometre yol kat etti. Bu önemli kilometre taşı, teknolojinin güvenilirliğini ve etkinliğini test etme sürecinin bir göstergesiydi.

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        2015: TESLA MODEL S İLE TİCARİ BAŞARI

        Model S, sürücüsüz araç teknolojisinde bir prototip ve ticari ürün arasındaki bariyeri aşarak geniş bir kitleye ulaştı. Araç, %92 oranında sürücüsüz olarak çalışabiliyor ve kullanıcıların ellerini direksiyonda tutmalarını gerektiriyordu.

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        Tesla’nın geliştirdiği bu sistem, hız sabitleyicinin sadece iki kez çekilmesiyle araç kontrolünü ele alabiliyor ve şerit bilgisini gösterebiliyordu. Ancak, araç trafik ışıklarında duramıyor ve bazı sınırlamalara sahipti.

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        SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARIN GELECEĞİ

        Tesla, Model S'in otonom araçlar dünyasındaki son girişimleri olmadığını ve iki yıl içinde %100 sürücüsüz bir araca sahip olacaklarını söyledi. Radyo kontrollü Linrrican Wonder'ın mütevazı başlangıcından Tesla Model S'in teknik, öz bilinçli ve rafine doğasına kadar, sürücüsüz otomobil uzak bir hayal olmaktan çok uzak.

        Kaynak: Thefactsite

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