Survivor 2020 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sene tekrar ünlüler - gönüllüler olarak ekranlara gelecek olan Survivor, kadrosunda sürpriz isimler bulunduruyor. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı...

SURVİVOR 2020 FRAGMANI YAYINLANDI

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışması, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI

Ersin Korkut

Uğur Pektaş

Aycan Yanaş

Derya Can

Parciz Abdullayev

Elif Gören

Barış Murat Yağcı,

Şaziye İvegin Üner,

Mert Öcal

Tuğba Melis Türk

SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Fatoş Günaydın

Burak Yurdugör

Meryem Kasap,

Sadık Ardahan

Evrim Kekik

Cemal Can Canseven

Makbule Karabudak

Ceyhun Jay

Tayfun Erdoğan

Nisa Bölükbasi

Yasin Obuz