Survivor 2020 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sene tekrar ünlüler - gönüllüler olarak ekranlara gelecek olan Survivor, kadrosunda sürpriz isimler bulunduruyor. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı...
SURVİVOR 2020 FRAGMANI YAYINLANDI
SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2020 yarışması, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.
SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI
Ersin Korkut
Uğur Pektaş
Aycan Yanaş
Derya Can
Parciz Abdullayev
Elif Gören
Barış Murat Yağcı,
Şaziye İvegin Üner,
Mert Öcal
Tuğba Melis Türk
SURVİVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Fatoş Günaydın
Burak Yurdugör
Meryem Kasap,
Sadık Ardahan
Evrim Kekik
Cemal Can Canseven
Makbule Karabudak
Ceyhun Jay
Tayfun Erdoğan
Nisa Bölükbasi
Yasin Obuz
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