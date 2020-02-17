Survivor 1. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi.. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın 1. bölümün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sene tekrar ünlüler - gönüllüler olarak ekranlara gelen Survivor, kadrosunda sürpriz isimler bulunduruyor. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı...

SURVİVOR 2. BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım içerisinde yapılan oylama sonrasında Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, 6 oyla Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu. 2. ve 3. eleme adayı en çok oyu alan isim belirleyecek ve adaya veda edecek ilk isim belirlenecek.

SURVİVOR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Ünlüler;

Ersin Korkut

Uğur Pektaş

Aycan Yanaş

Derya Can

Parciz Abdullayev

Elif Gören

Barış Murat Yağcı,

Şaziye İvegin Üner,

Mert Öcal

Tuğba Melis Türk

Gönüllüler;

Fatoş Günaydın

Burak Yurdugör

Meryem Kasap,

Sadık Ardahan

Evrim Kekik

Cemal Can Canseven

Makbule Karabudak

Ceyhun Jay

Tayfun Erdoğan

Nisa Bölükbasi

Yasin Obuz