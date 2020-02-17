Survivor 1. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi.. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın 1. bölümün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sene tekrar ünlüler - gönüllüler olarak ekranlara gelen Survivor, kadrosunda sürpriz isimler bulunduruyor. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı...
SURVİVOR 2. BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Takım içerisinde yapılan oylama sonrasında Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, 6 oyla Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu. 2. ve 3. eleme adayı en çok oyu alan isim belirleyecek ve adaya veda edecek ilk isim belirlenecek.
SURVİVOR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Ünlüler;
Ersin Korkut
Uğur Pektaş
Aycan Yanaş
Derya Can
Parciz Abdullayev
Elif Gören
Barış Murat Yağcı,
Şaziye İvegin Üner,
Mert Öcal
Tuğba Melis Türk
Gönüllüler;
Fatoş Günaydın
Burak Yurdugör
Meryem Kasap,
Sadık Ardahan
Evrim Kekik
Cemal Can Canseven
Makbule Karabudak
Ceyhun Jay
Tayfun Erdoğan
Nisa Bölükbasi
Yasin Obuz
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