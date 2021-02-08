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Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de dün akşam ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Survivor son bölümde ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı olmuş ve Ünlüler takımında yapılan oylama ile eleme adayı Doğan olmuştu. Peki Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021 son bölümde yaşananlar...

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynanmış, kazanan Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı ise ada konseyinde oylama yaparak Doğan’ı eleme potasına göndermeyi seçmişti. Survivor Türkiye’nin 7 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen 22. bölümünde ise 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İki takım da dokunulmazlığı kazanmak için Survivor’ın klasik ve sevilen parkurunda mücadele etti. Peki Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021 son bölümde yaşananlar...

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde oynanan avantaj oyununda değişiklik yapılmıştı. Buna göre her hafta ikinci dokunulmazlık öncesinde avantaj oyunu, farklı bir oyun olarak oynanacaktı. Bu akşamki oyunda yarışmacılar, bir mekanizmaya bağlı tek ayakları havada iken verilen tahtaları komutla yerine yerleştiriyordu. Bu dengeye dayalı oyunda erkeklerde ve kadınlarda kazanan Gönüllüler oldu ve böylece avantaj oyununu da Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da dün akşam kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk oyunu kaybeden Ünlüler takımı, bu oyunu kazanarak bir eleme adayı daha çıkarmak istemiyordu. Gönüllüler takımı ise ikinci dokunulmazlık oyununu da kazanarak rakip takımdan bir kişinin gitmesini sağlamak istiyordu. Dokunulmazlık oyunu oynanan parkur, Survivor’ın klasik oyunlarından biri. İki arkadaşı tarafından ipler vasıtasıyla düzenekte yardımcı olmaya çalıştı fakat uyum sorunu nedeniyle yarışan isim çok zorluk çekti. Oyunda erkekler 10, kadınlar ise 8 sembolü bir taraftan diğerine taşımaya çalıştı. Müthiş bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekrana geldi. Oyunda Ünlüler 3-0 öne geçtti fakat Gönüllüler bu farkı kapatıp bir farkla öne geçmeyi başardı. Sonrasında iki takımın aldığı karşılıklı sayılar ile skor 8-8'e geldi. Bu skorda iki takımdan en iyiler çıkarıldı. Ünlülerde Batuhan - Melis ikilisine karşı Gönüllülerden Hanzade - Dora çifti seçildi. İlk oyunda Hanzade, Melis'i yenerek skoru 9-8 yaptı. Erkeklerde Batuhan, Dora'yı yenince skor 9-9 oldu ve dokunulmazlık oyunu bayrak yarışına gitti.

Bayrak yarışı için Ünlülerden Öykü ile Sergen, Gönüllülerden Aleyna Çalışkan ile Steven seçildi. İlk oyunda kadınlarda Ünlüler, Gönüllüler'i 8-5 yendi. Bu yüzden Gönüllüler önce eksik üç sembolü yerleştirmesi, sonra sekiz sembolü karşıya taşıması gerekiyordu. Bu avantajı iyi kullanan Ünlüler hata yapmadı ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVİVOR’DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de dün akşam dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Gönüllüler takımı için önce SMS halk oylaması yapıldı. Devamından yapılan ada oylaması ile Gönüllüler takımının gitme adayı yani haftanın 2. eleme adayı belli oldu. İsmi yazılan 5 farklı isim arasında adı daha çok yazılan Hanzade, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM? DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’ın son bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyundaki yenilik atışlara ilk gelen yarışmacıya seçim avantajı kazandırmasıydı. Gönüllüler takımı, oyunda bu avantajı iyi kullanan takım oldu ve sonuçta 10-4 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı. Kaybeden Ünlüler takımı ise yapılan ada konseyinde oylama ile Doğan’ı eleme adayı seçtiler.

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