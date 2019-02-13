Survivor'da kim elendi? sorusu Survivor 2019 izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor 2019'da ikinci hafta geride kalırken elenen isim de Türkiye takımından oldu. İki gün üst üste yapılan oyunlarda Yunanistan takımı dokunulmazlıkların ikisini de kazanmayı başarmıştı. İşte Survivor 2019 elenen isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ?



Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Türk takımından 3 kişinin potada olduğu gecede Survivor'da elenen ismi bölüm sonunda Acun Ilıcalı açıkladı. Atakan, Kader ve Okay arasında yapılan eleme gecesinde elenen isim merakla bekleniyordu.

Yapılan oylama sonucu adaya veda eden isim Kader oldu.

KADER'DEN HİKMET'E GÖNDERME

Survivor'da elenen yarışmacının Kader olduğu açıklandıktan sonra, Kader'den Hikmet'e; "Burada Hikmet Çoban diye biri var. Yanında da koyunları var. Kavalını iyi öttürüyor. Ama onun o kavalı bir gün kırılacak ve o sürü de bir gün dağılacak. Sabırsızlıkla o günü bekliyorum" dedi.