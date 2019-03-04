Survivor 2019 bu akşam ekranlara gelen 19. yeni bölümünde Türkiye ve Yunanistan takımı ödül ve sembl oyunları için kıyasıya mücadele verdiler. Sabriye'nin ödül oyunu parkurunda sakatlanması, Afrodit'in nefes nefese kalarak yürekleri ağızlara getirmesi yarışamaya damga vurdu. Peki, Survivor 2019 ödül oyununu kim kazandı? 4 Mart Survivor Sembol ödülü kimlerin oldu? İşte, yanıtlar...

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor ondokuzuncu bölümde Türkiye takımı yarışmacıları sembol oyunu için yarıştılar. Erkekler ve kadınların ayrı ayrı mücadele ettiği yarışlarda erkeklerde finalde Hikmet'i yenen Hakan sembolün sahibi olurken, kadınlarda ise sembolün sahibi Büşra oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül yarışmasında için karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan takımı "dürüm menü" kazanmak için yarıştılar. Yarışmanın son bölümünde Afroditi nefes almakta zorlandı ve bir süre korkuttu. Müthiş mücadelenin sonunda Seda'nın atışları sonucunda kazanan ise Türkiye oldu.

Türkiye: 10

Yunanistan: 7

TONY İSYAN ETTİ!

Survivor Türkiye Yunanistan on dokuzuncu bölümde oynanan ödül oyununda Okay ile karşı karşıya gelen Tony, isyan etti ve "Benimle yarışırken NBA yıldızı oluyorlar" dedi.

BORA, SABRİYE'YE ISINAMADI

Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında Bora, takıma yeni katılan Sabriye'ye ısınamadığı anlattı. Bora, Sabriye'nin söylediklerinin temeli olmadığını savundu.

SABRİYE SAKATLANDI!

Survivor Türkiye Yunanistan on dokuzuncu bölümde oynanan ödül oyununda Dalaka ile karşı karşıya gelen Sabriye, suya ters düştü. Yarışmacıların yardımı ile sudan çıkan Sabriye belinden sakatlandı.