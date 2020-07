Survivor 2020'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlarak heyecana neden oldu. Adım adım finale doğru yaklaşan Survivor'ın 131. yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölüm tanıtımında Sercan'ın elenmesinin ardından oynana ilk dokunulmazlık oyununda Cemal Can galip gelmişti. Cemal Can, konseyde Elif'in ismini verdi. Bu bölümde ise final dörtlüsü belli olacak ve son konsey yaşanacak. Survivor'dan elenen isim belli olacak. Peki, Survivor 131. yeni bölümünde neler yaşanacak? Survivor'da yeni bölümde kim elenecek?

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Türkiye'nin en sevilen ve büyük bir heyecanla takip edilen yarışması Survivor 2020'nin yeni bölüm tanıtımı yayınladı. Adım adım finale doğru yaklaşan Survivor'ın 131. yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölüm tanıtımında Sercan'ın elenmesinin ardından oynana ilk dokunulmazlık oyununda Cemal Can galip gelmişti. Cemal Can, konseyde Elif'in ismini verdi. Bu bölümde ise final dörtlüsü belli olacak ve son konsey yaşanacak. Survivor'dan elenen isim belli olacak. Peki, Survivor 131. yeni bölümünde neler yaşanacak?

Survivor'da yeni bölümde kim elenecek? Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllülerin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de TV8'de...

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor son bölümde çok kritik bir dokunulmazlık için mücadele verildi. Yarışmacılar, finale sayılı günler kala kendileri için çok büyük anlam ifade eden bu dokunulmazlık oyununda çamurlu bir parkurda mücadele verdi. Önce sıralama için tek tek parkura çıkan yarışmacılar ardından birbirleriyle mücadele edip isimlerini bir üst tura yazdırmak için çaba sarf etti. İlk önce çeyrek final mücadelesinin verildiği oyunda Cemal Can ile Yasin karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi kazanan Cemal Can yarı finalde yani bir üst turda Berkan ile mücadele etti. Berkan'ı yenen Cemal Can adını finale yazdıran isim oldu. Öte yandan Barış Murat Yağcı ile Elif Gören arasında da final için kıyasıya bir müadele vardı. Barış ile Elif mücadelesinde gülen taraf Barış oldu.