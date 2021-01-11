Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021’de dün akşam dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor Türkiye ilk bölümde Ünlüler ve Gönüllüler, baraka ve olta takımı ödülü için karşı karşıya geldi. İki farklı ve birbirinde zorlu parkurda nefes nefese bir mücadele ortaya koydular. Bu akşam ise Survivor 2021 1. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Ve dokunulmazlığı kaybeden takımdan sezonun ilk eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? 10 Ocak Survivor ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR’DA İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de dün akşam yarışmacılar, ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacıların ayakta durmakta zorlandığı parkurda inanılmaz mücadeleler ortaya konuldu ve heyecan doruğa çıktı. Dokunulmazlık oyunu için yapılan avantaj oyununu Ünlüler takımı kazandı. Böylece Ünlüler, dokunulmazlık oyununda seçim avantajını elde etti. Sonrasında iki takım, oyunda yer alacak beş kadın beş erkek yarışmacıyı belirledi. Ünlüler ve Gönüllüler takımından onar yarışmacı, dokunulmazlığı kazanmak için varların yoklarını ortaya koydu. Oyun, bir Ünlüler takımına bir Gönüllüler takımına gitti. Oyunun sonunda Ünlüler takımı, Gönülüler takımını 10-7 yenmeyi başardı ve Survivor 2021'deki ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR 2021’DE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de bugün ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, ada konseyinde birer birer isim yazarak potaya gidecek arkadaşlarını belirlemeye çalıştı. Oyların sayımında iki isim çıktı. Gönüllüler takımı, Dora'yı 4 kez, Sena'yı 6 kez yazdı. Bunun sonucunda Survivor 2021'in ilk eleme adayı Sena oldu.

BARAKA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de ilk takım oyunu baraka için yapıldı. Gönüllüler ile Ünlüler takımından dört erkek dört kadın yarışmacı, denizin ortasına kurulan parkura ilk önce varmak için yarıştı. Beş olanın kazanacağı oyunu Ünlüler 5-1 kazandı. Böylece Ünlüler hazır barakaya kavuşurken Gönüllüler takımı, üç gün barakasız kalacak.

OLTA TAKIMI ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da ilk günün ikinci oyunu olta takımı ödüllü oyun idi. Bu oyunda yarışmacıları daha zorlu bir parkur bekliyordu. İlk önce avantaj oyunu oynandı. Bu oyunda Gönüllüler, atışlarda avantajı kazanan takım oldu. Sonrasında her takımdan dört erkek dört kadın yarışmacı parkura çıktı. Oyununun başında ağırlığını koyan Gönüllüler, ödül oyununu 10-7 skorla kazandı.

GÖNÜLLÜLERDEN ÜNLÜLERE KİM GEÇTİ?

Survivor 2021 ilk ada konseyinde Gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı, Ünlüler takımına geçti. Sezon başında belirlenen Ünlüler takımı kadrosu 10 ve Gönüllüler takımı kadrosu 12 kişi idi. Bu yüzden toplanan ilk ada konseyinde Gönüllüler takımında bir oylama yapıldı. Gönüllüler takımı yarışmacılarının hepsi İlayda Şeker’in Ünlüler takımına geçmesi için oy kullandı. Böylece İlayda, Gönüllüler takımı adına hiç yarışamadan Ünlüler takımına geçmiş oldu.