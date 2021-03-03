Survivor 2021'de elenen isim belli oldu. Survivor'da dün akşam iletişim oyunu sonrasında konsey toplandı ve Ünlüler Gönüllüler SMS birincileri açıklandı. Onların söylediği iki yarışmacı ile haftanın eleme adayları belli oldu. Öykü ve Aleyna Çalışkan'ın olduğu 4 eleme adayı arasından yarışmaya veda eden isim SMS sıralamasına göre belli oldu. İşte 2 Mart Survivor sms sıralaması...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 2 MART 2021

Survivor Türkiye'de elenen isim dün akşam belli oldu. Survivor 2021'de Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki iletişim oyunu mücadelesi nefes kesti. Ailelerinden gelen mesajları görmek isteyen yarışmacıların mücadelesinde kazanan takım Gönüllüler oldu. Sonrasında toplanan eleme konseyinde SMS birincilerinin Ünlülerde Batuhan ve Gönüllülerde Ayşe olduğu açıklandı.

Bu isimlerin açıkladığı eleme adayları Çağman, Hanzade ile birlikte ilk eleme adayları Öykü ve Aleyna Çalışkan arasından kimin adaya veda edeceği 8. hafta SMS sıralamasına göre belli oldu. Buna göre Cumartesi ve Pazar günleri yapılan SMS halk oylamasında bu dört eleme adayı arasından en az oyu alan yarışmacıdan Çağman Survivor'dan elenen isim oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI

SURVİVOR ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Tam adı Tuğrul Çağman Çatay olan yarışmacı, 16.05.1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan (BESYO) mezun oldu.

İLGİLENDİĞİ SPOR DALLARI

Sporu çok seven Çağman Çatay’ın ilgilendiği ve yaptığı başlıca spor dalları şu şekilde; yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay, küçükken basketbol alanında okullar arası İstanbul şampiyonluğu, Türkiye 2.liği, en iyi 6. adam gibi ödüller kazanmış ve break dans alanında 3. şampiyonluğum olduğunu belirtiyor. Ayrıca Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmayı başarmış. Son olarak 2015, 2016, 2018 yıllarında Redbull Bcone top 16 dereceleri mevcut.

SURVİVOR ÇAĞMAN EVLİ Mİ, BOYU KAÇ?

Bekar olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip.

SURVİVOR ÇAĞMAN’IN INSTAGRAM HESABI

Şu an 22.9 bin takipçiye sahip Instagram hesabı kullanıcı adı ise “@cagmancatay”.