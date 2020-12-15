Survivor 2021 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen Survivor'ın son sezonunu Cemal Can Canseven kazanmış ve büyük ödülün sahibi olmuştu. Peki sevenlerinin büyük bir merakla beklediği Survivor 2021 ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021 yarışması, 16 Ocak ya da 23 Ocak 2021'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2021'nin formatının Ünlüler-Gönüllüler mi yoksa All-Star mı olacağı ise merak konusu...

SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2021 yarışmacıları belli olmaya başladı. Sevilen yarışmada ilk yarışmacı Cemal Hünel oldu. Sosyal mecralarda Turabi, Uğur Pektaş ve Hikmet Tuğsuz gibi isimlerin de yeniden Survivor'da yarışabileceği iddiaları konuşuluyor.