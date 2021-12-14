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Haberler Televizyon Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Survivor All Star kadrosu
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Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor All-Star kadrosu

Survivor 2022 All-Star kadrosu Acun Ilıcalı tarafından resmi olarak açıklandı. Resmi Instagram hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimlerin yer alacağını duyurdu. Peki Survivor 2022 yarışmacıları kimler? İşte Survivor All-Star kadrosu

Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Survivor All Star kadrosu
Survivor 2022 kadrosu belli oldu!
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Survivor All Star 2022 sezonuyla karşımızda olacak. Instagram hesabından duyuru yapacağını açıklayan Acun Ilıcalı, paylaştığı gönderide yarışmada kimlerin yarışacağını aktardı. İşte Survivor 2022 All Star kadroları...

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fenomen yarışma programı genellikle Ocak ve şubat aylarında başlıyor. Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.

SURVIVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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