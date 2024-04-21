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        Haberler Televizyon Survivor 2024 birleşme partisi: Survivor'da anlat bakalım ve şarkı yarışmasını kim kazandı?

        Survivor 2024 birleşme partisi: Şarkı yarışmasını kim kazandı?

        Survivor'da her sene olduğu gibi bu yıl da birleşme partisi için heyecan devam ediyor. Sürpriz ünlüler de Survivor birleşme partisine katılacak. Yeni sezonuyla izlenen yarışmanın bu sezonki birleşme partisine dair ayrıntıları bir araya getirdik. İşte Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kazanan isim ve Anlat Bakalım yarışmasının kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 17:09 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:14
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        Survivor All Star birleşme partisi için geri sayım başladı. Sınırsız yemekler ve eğlence dolu şarkı yarışmalarının düzenleneceği partide, yarışmacılar hem Anlat Bakalım oynayacak hem de düzenlenen şarkı yarışması için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

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        SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN 2024?

        Bayram haftasından önce Acun Ilıcalı yarışmacılara birleşme partisi müjdesini verdi. Ilıcalı, 21 Nisan'da birleşme olacağını söyleyerek, şunları ifade etti; "Bayramda iletişim ödülü koymadık, bunun sebebi de bayramın hepimiz için çok özel olduğu ve bu yüzden de bütün yarışmacılarımıza mesaj hakkı veriyoruz. 3'er dakika mesajlaşacaksınız, en ayından aile tarafıyla gerçekleştireceksiniz." demişti.

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        SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

        Survivor'ın birleşme partisi bölümünde oynanan şarkı yarışmasının kimin kazandığı henüz bilinmiyor. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        DEMET AKALIN KATILACAK!

        21 Nisan Pazar akşamı gerçekleşecek Survivor All Star 2024 birleşme partisinde Demet Akalın ve eşi Okan Kurt konuk olacak. Survivor Birleşme Partisi fragmanında ayrıca yarışmacıların şarkıları dikkat çekti.

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