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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR 2024 kim elendi, kim gitti? Survivor eleme düellosu ile adaya veda eden isim açıklandı mı?

        Eleme düellosu! Survivor kim elendi, kim gitti?

        Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla sürüyor. 23 Mayıs'ta oynanan haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında 3. ve 4. eleme adayları belli olurken parkurda eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs Perşembe Survivor adaya kim veda etti? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:29
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        Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potası netlik kazandı. Düelloda ise bir kişi adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs Perşembe Survivor adaya veda eden isim kim? İşte Survivor All Star'da yaşananlar...

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da mücadele hız kesmeden sürüyor. Elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        ÖZGÜR

        DAMLA CAN

        NEFİSE

        BATUHAN

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        SURVİVOR SON DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazandı.

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        SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Geçen hafta yaşanan final düellosunda Merve Nagihan karşısında 5-0'lık skorla galip gelirken, Nagihan bu sonuca göre Survivor'da elenen son isim oldu.

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        "JÜBİLEMİ YAPTIM DAHA FAZLASI İNTİHAR"

        Survivor'dan elenen Nagihan gözyaşlarını tutamadı. Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim her şeye rağmen. İyi ki burada bulunmuşum. Çok çetin bir sezondu, çok zorluklar yaşadım gerçekten. Eminim herkes yaşadı. Ama benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada, mental her şey. Mentalim çok kuvvetlidir, ama mental olarak da gerçekten tükendim. Hadi bugün çıktım diyelim 3 gün sonra tekrar pota var, 5 gün sonra tekrar var.

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        Savaşmak istedim gideceksem de böyle gitmek istedim. Çok şükür Allah'a bu arenada bu hissiyatı yaşayarak buradan ayrılıyorum. Sevenlerimden tekrar özür diyorum, fazlasını yapmaya çalıştım. Ama buraya kadar gerçekten tükendim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için. Kızımdan özür diliyorum devam etmemi istedi ama gerçekten öyle böyle bir sakatlık değil. Acımı ağrımı konuşmak dahi istemiyorum. Hayatımdaki en büyük sakatlığım ve son düzlükteyim. Daha fazlasını zaten yapamazdım.

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