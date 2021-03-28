Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında?

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışıyor. Başarılı performansı ve sık sık tartışmaların içinde yer alması nedeniyle merak edilen Aleyna Kalaycıoğlu hakkında tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? İşte detaylar...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, birleşme partisinde şarkı performansı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yunan yarışmacılarla samimi anlar yaşayan genç isim hakkında merak edilenler haberimizde.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?
BİYOGRAFİOğulcan Engin kimdir?
Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında?
BİYOGRAFİCemal Can Canseven kimdir?
Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında?
BİYOGRAFİBatuhan Karacakaya kimdir?
Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında?
BİYOGRAFİCaner Cindoruk kimdir?
Serdar Ortaç kaç yaşında ve nereli? Menajerimi Ara'nın konuk oyuncusu Serdar Ortaç kimdir?
BİYOGRAFİSerdar Ortaç kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında?
BİYOGRAFİAleyna Çalışkan kimdir?
Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Haklamaz kaç yaşında, nereli? Orhan Hakalmaz hayatı ve çocukları
BİYOGRAFİOrhan Hakalmaz kimdir?
Sümer Ezgü kimdir? Sümer Ezgü nereli ve kaç yaşında? Sümer Ezgü eşi kimdir, kaç evlilik yaptı?
BİYOGRAFİSümer Ezgü kimdir?
Melihat Gülses kaç yaşında? Melihat Gülses kimdir ve nereli? İşte şarkıları
BİYOGRAFİMelihat Gülses kimdir?
Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında ve nereli? İşte Sami Özer biyografisi
BİYOGRAFİSami Özer kimdir?