Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor All Star 2024 yarışmacısı Pınar Saka kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor ve evli mi?

        Survivor All Star 2024 yarışmacısı Pınar Saka kimdir?

        Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler sorgulanıyor. Kırmızı takımda yer alan Pınar Saka'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 17:50 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        PINAR SAKA KİMDİR?

        Pınar Saka, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Nebraska Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama Bölümü'nde tamamlayan Pınar Saka, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisansını yaptı.

        Amerika'da 2009 yılında NCAA tarafından yılın atleti seçilen Pınar Saka, kısa mesafe koşucusudur. Survivor 2017’de yer alan Pınar Saka, 100m, 200m ve 400m kategorisinde yarışmış, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x400m bayrak kategorisinde ülkemizi temsil ederek bronz madalyanın sahibi olmuştur.

        2

        SAHİP OLDUĞU EN İYİ DERECELER

        100 m 11.93′

        200 m 23.97′

        400 m 51.53′ 30 Temmuz 2011, Ankara (Türkiye Rekoru)

        Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Pınar Saka 2017 yılında Survivor'a katıldı. Başarılı bir grafik çizen Saka, yarışmaya erken veda etti. Hayalinin Kıbrıs'taki büyük finale çıkıp şampiyon olmak olduğunu söyleyen Pınar Saka, evli ve bir çocuk annesi.

        3

        PINAR SAKA BAŞARILARI

        2007 yılında Atletizm yaşantısını eğitim gördüğü ABD'de sürdüren ve Adidas Classic yarışlarında, okulu Nebraska Omaha Üniversitesi'nin tarihindeki en hızlı ikinci 400 metre derecesini koşarak ilk sırayı alan genç atlet Pınar Saka, USTF Kuzey Konferansı'nda “Haftanın Bayan Atleti” seçildi.

        2009 yılının Ocak ayında Lincoln kentinde düzenlenen Holiday Inn Davet Yarışları'na katılan Pınar Saka, antrenörü Öznur Dursun'a ait 53.52'lik 13 yıllık Türkiye rekorunu 53.36'ya çektikten sonra, bu kez de Frank-Sevigne Lincoln'de katıldığı Husker Invitational Yarışları'nda yeni bir rekora imzasını attı.

        2011 yılında New York'ta düzenlenen Lafayette Rider Winter Games Invitational yarışlarında bayanlar 400 metreyi 52,99 saniyede koşarak birinci oldu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz