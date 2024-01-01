Haberler Televizyon Survivor All Star 2024 yarışmacısı Pınar Saka kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor ve evli mi?

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Pınar Saka kimdir? Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. olan Survivor All Star yeni sezonunda yarışmaya katılan kişiler sorgulanıyor. Kırmızı takımda yer alan Pınar Saka'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 17:50 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:50 facebook

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PINAR SAKA KİMDİR? Pınar Saka, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Nebraska Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama Bölümü'nde tamamlayan Pınar Saka, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisansını yaptı. Amerika'da 2009 yılında NCAA tarafından yılın atleti seçilen Pınar Saka, kısa mesafe koşucusudur. Survivor 2017’de yer alan Pınar Saka, 100m, 200m ve 400m kategorisinde yarışmış, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x400m bayrak kategorisinde ülkemizi temsil ederek bronz madalyanın sahibi olmuştur.

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SAHİP OLDUĞU EN İYİ DERECELER 100 m 11.93′ 200 m 23.97′ 400 m 51.53′ 30 Temmuz 2011, Ankara (Türkiye Rekoru) Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Pınar Saka 2017 yılında Survivor'a katıldı. Başarılı bir grafik çizen Saka, yarışmaya erken veda etti. Hayalinin Kıbrıs'taki büyük finale çıkıp şampiyon olmak olduğunu söyleyen Pınar Saka, evli ve bir çocuk annesi.

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PINAR SAKA BAŞARILARI 2007 yılında Atletizm yaşantısını eğitim gördüğü ABD'de sürdüren ve Adidas Classic yarışlarında, okulu Nebraska Omaha Üniversitesi'nin tarihindeki en hızlı ikinci 400 metre derecesini koşarak ilk sırayı alan genç atlet Pınar Saka, USTF Kuzey Konferansı'nda “Haftanın Bayan Atleti” seçildi. 2009 yılının Ocak ayında Lincoln kentinde düzenlenen Holiday Inn Davet Yarışları'na katılan Pınar Saka, antrenörü Öznur Dursun'a ait 53.52'lik 13 yıllık Türkiye rekorunu 53.36'ya çektikten sonra, bu kez de Frank-Sevigne Lincoln'de katıldığı Husker Invitational Yarışları'nda yeni bir rekora imzasını attı. 2011 yılında New York'ta düzenlenen Lafayette Rider Winter Games Invitational yarışlarında bayanlar 400 metreyi 52,99 saniyede koşarak birinci oldu.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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