Bir dönem Bursaspor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sercan Yıldırım bu yıl Survior All Star 2024 yarışmasında kırmızı takımda mücadele ediyor.

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Yıldırım ayrıca, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Giresunspor ve Fatih Karagümrük formaları giydi. 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol attı.