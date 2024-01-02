Survivor All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir?
1 Ocak 2024 itibariyle ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım, bu yılın favori yarışmacılarından birisi olarak gösteriliyor.
Bir dönem Bursaspor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sercan Yıldırım bu yıl Survior All Star 2024 yarışmasında kırmızı takımda mücadele ediyor.
SERCAN YILDIRIM KİMDİR VE HAYATI?
5 Nisan 1990, Bursa doğumlu olan Yıldırım, futbol hayatına da Bursaspor da başladı. 2007-2008 sezonlarında Bursaspor formasını A takım seviyesinde giyen Sercan Yıldırım, ilk maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıktı.
Yıldırım ayrıca, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Giresunspor ve Fatih Karagümrük formaları giydi. 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol attı.