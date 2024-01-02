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        Haberler Televizyon Survivor All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli ve hayatı?

        Survivor All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir?

        1 Ocak 2024 itibariyle ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım, bu yılın favori yarışmacılarından birisi olarak gösteriliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:38
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        Bir dönem Bursaspor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sercan Yıldırım bu yıl Survior All Star 2024 yarışmasında kırmızı takımda mücadele ediyor.

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        SERCAN YILDIRIM KİMDİR VE HAYATI?

        5 Nisan 1990, Bursa doğumlu olan Yıldırım, futbol hayatına da Bursaspor da başladı. 2007-2008 sezonlarında Bursaspor formasını A takım seviyesinde giyen Sercan Yıldırım, ilk maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıktı.

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        Yıldırım ayrıca, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Giresunspor ve Fatih Karagümrük formaları giydi. 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol attı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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