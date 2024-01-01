Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim?

        Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yunus Emre Özden kimdir?

        Survivor All Star 2024 yarışmacıları bugün ekranlara gelecek yeni sezon ile beraber sorgulanıyor. 2024 yarışmacılarından birisi olan Yunus Emre Özden'nin kim olduğu ve kariyeri merak edilenler arasında.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

        Yunus Emre 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Silivri’de ikamet ediyor, 1.85 boyunda ve 82 kilo. Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

        Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başardığını dile getiriyor.

        2

        17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini açıkladı.

        3

        Sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor.

        2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor. MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        Seçil Erzan davasında Podolski ayrıntısı ortaya çıktı!
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi