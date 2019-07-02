"Bu kez diğerlerinden farklı olacak"

Survivor'ın set ekibinde kameramanlık yapan Alper Baycın 2018 yılında Dominik adasından bir saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Dün akşam yayınlanan Survivor 2019 final bölümünde programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Alper'in vefatını tekrar andı ve ailesi üzüntülerini dile getirdi. Peki Survivor Alper Baycın kimdir? Alper Baycın neden ve nasıl öldü? İşte Alper Byacın'ın hayatına dair ayrıntılar haberimizde...

ALPER BAYCIN KİMDİR?

Alper Baycın Antalya’da doğmuştur. 24 yaşındaki Alper Baycın, Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümü mezunudur. Bir süre Fenerbahçe TV’de çalıştıktan sonra Acun Meyda’da geçen Baycın, Survivor programının Dominik’teki montaj ekibinde görev alıyordu.

ALPER BAYCIN NEDEN VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Survivor montaj ekibinde çalışan Alper Baycın, Survivor Adası'nda 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Alper Baycın’ın telefonunu ve çantasını çalmaya çalışan gaspçılar, genç ismi kalbinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi. Olayın ardından kaçan 2 zanlı, kısa süre içinde yakalanmıştı.

ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

“Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim.”