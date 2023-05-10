Survivor 2023, tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılırken ödüller de büyümeye başladı. Bu akşam ekranlara gelecek Survivor 96. yeni bölümde beş yarışmacı beş arabanın sahibi olacak. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı? 2023 Survivor araba ödülü markası ne, kaç TL? İşte konuya dair ayrıntılar...