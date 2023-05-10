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Survivor araba ödülünü kim kazandı? 2023 Survivor araba ödülünün markası ne, kaç TL?

Survivor, araba ödülü ile ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde her yarışmacıya bir araba olacak şekilde beş araç sahibiyle buluşacak. Programın izleyicileri ise "Survivor araba ödülü markası ne, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 10 Mayıs 2023 Survivor araba ödülünün kazananları ve marka bilgisiyle fiyat listesi...

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  • Survivor araba ödülünü kim kazandı? 2023 Survivor araba ödülü markası ne, kaç TL?

    Survivor 2023, tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılırken ödüller de büyümeye başladı. Bu akşam ekranlara gelecek Survivor 96. yeni bölümde beş yarışmacı beş arabanın sahibi olacak. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı? 2023 Survivor araba ödülü markası ne, kaç TL? İşte konuya dair ayrıntılar...
  • Survivor araba ödülünü kim kazandı? 2023 Survivor araba ödülü markası ne, kaç TL?

    SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    Survivor araba ödülünün sahipleri henüz belli olmadı. Oynanan oyunların ardından kazanan isimler haberimizde yer alacaktır. 
  • Survivor araba ödülünü kim kazandı? 2023 Survivor araba ödülü markası ne, kaç TL?

    2023 SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ MARKASI NE?

    Survivor ödül oyununda bu akşam verilecek olan arabaların modeli Suzuki Vitara Hibrit olacağı tahmin ediliyor.
  • Survivor araba ödülünü kim kazandı? 2023 Survivor araba ödülü markası ne, kaç TL?

    SURVIVOR'DA VERİLEN ARABANIN FİYAT LİSTESİ 

    Suzuki Vitara Hibrit modeli 1.4 Benzinli otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor. 4x2 ve 4x4 seçenekleri olan Suzuki Vitara'nın başlangıç paketi fiyatı 919 bin TL iken en dolu paketi ise 1.131 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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