Survivor araba ödülünü kim kazandı? Sorusu Survivor izleyicisi tarafından araştırılıyor. Siyah ve Beyaz takım olarak ayrılan Türk ve Yunan yarışmacıları araba oyunu için yarıştılar. İşte 30 Mayıs Survivor son bölümünde yaşananlar...

HİKMET İÇİN YARIŞTILAR!

Yarışma sırasında feci şekilde sakatlanarak Survivor'a veda eden Hikmet için anlamlı bir yarışma düzenlendi. Yarışmacılar Hikmet'in sakatlandığı parkurda yeniden yarıştı. Kazanan takım Hikmet'in içinde bulunduğu Beyaz takım oldu. Yarışamcılar, " Her başarı tesadüf değildir!" diyerek Hikmet'i selamladı.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da araba oyununa giden takım 10'A 5 Beyaz takım oldu. Zorlu parkurda araba oyunu oynamak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazan ise 10'a 5 Beyaz takım oldu. Survivor araba oyununda ise finale Seda ve Nikos kaldı. Araba ödülünü kazanan isim Nikos oldu.