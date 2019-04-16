Survivor araba ödülünü kim kazandı? Sorusu Survivor izleyicisi tarafından araştırılıyor. Siyah ve Beyaz takım olarak ayrılan Türk ve Yunan yarışmacıları önce yemek ödülü için mücadele ettiler ardından araba oyunu için yarıştılar. İşte 15 Nisan Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan 15 Nisan tarihli ödül oyunu yarışmasında zorlu parkurda Beyaz takım Seda'nın son performansı ile 10'a 8 kazandı. Ödül ise hamburger ve kolaydı. Yarışmanın ardından Emre aniden yere düşüp bayıldı. Tedaviye alınan Emre yarışmacıları da korkuttu.

HİKMET'TEN SABRİYEYE SERT ELEŞTİRİ!

Survivor Türkiye Yunanistan'da Hikmet ve Sabriye arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Hikmet, Sabriye için düşüncelerini belirterek, 'Yarışması kötü, atışları kötü, ada hayatı kötü..' şeklinde yorumlarda bulundu.

YUNANLI YARIŞMACILAR KARIŞTI!

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 48. bölümünde ödül oyunu sonrası Dalaka ve Tony arasında tartışma çıktı. Tony ve Dalaka arasındaki tartışmada diğer yarışmacılar iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da her pazartesi günü oynanan araba oyununa giden takım Siyah takım oldu. Zorlu parkurda araba oyunu oynamak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazanan ise 10'a 6'ya Siyah takım oldu.

Survivor araba oyununda ise finale Yunanlı yarışmacılar Panagiotis ile Elpida kaldı. Araba ödülünü kazanan isim ise...