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Survivor Ardahan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Sadık Ardahan hayatı hakkında

Survivor Sadık Ardahan Survivor 2020'nin en çok merak edilen isimlerinden biri. Gönüllüler kadrosunda yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Survivor Sadık Ardahan hakkında detaylar...

survivor ardahan

Survivor Sadık Ardahan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor 2020 başlamasının ardından merak konusu oldu."Arkasında bir hikaye bırakmış her insan sonsuza dek yaşar. Yapımda bir bozukluk varsa benden mimarlık bekleme" diyen Sadık Ardahan Survivor'da başarılı performans çiziyor.

SADIK ARDAHAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana’da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

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