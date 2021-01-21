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Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında?

Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya'nın hayatı merak ediliyor. Aşkı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya ardından başka dizilerde de rol aldı. Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? İşte Batuhan Karacakaya'nın biyografisi...

Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında?

Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'de Ünlüler takımında parkur performansı ile seyircilerin dikkatini çekmeyi başaran isimlerden biri oldu. Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? İşte Batuhan Karacakaya'nın biyografisi...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da doğdu.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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