2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?

Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında yer alan Berkay Yuvakuran araştırılıyor. Gönüllüler takımına katılan Berkay Yuvakuran'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Berkay Yuvakuran kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğlu olan Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 doğumlu. Berkay Yuvakuran baba tarafından Bursalıdır. Berkay Yuvakuran, Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşidir.

SEMİH YUVAKURAN HAKKINDA BİLGİLER

Semih Yuvakuran, 1 Eylül 1963, Bursa doğumlu Türk eski millî futbolcudur. Önce Galatasaray'da sonra da Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynadı.