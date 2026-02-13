Canlı
        Haberler Bilgi Magazin Survivor bu akşam var mı, neden yok? 13 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? Survivor yeni bölüm ne zaman?

        Survivor bu akşam var mı? 13 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?

        TV8'in 13 Şubat Cuma günü yayın akışı ile Survivor gündeme geldi. Yayın akışında yer almayan Survivor yarışmasının neden olmadığı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 13 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte TV8 yayın akışı ile merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 19:39 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:39
        1

        Survivor tüm hızıyla devam ediyor. 13 Şubat Cuma günü Survivor'ın yayın akışında bulunmaması merak konusu oldu. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan yarışmanın bu akşam saat kaçta başlayacağı ve herhangi bir erteleme olup olmadığı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı? İşte ayrıntılar...

        2

        SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Survivor'un TV8 yayın akışında yer almaması "Survivor bu akşam var mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Survivor bu akşam ekranlara gelmeyecek.

        3

        SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        TV8 yayın akışında 13 Şubat Cuma günü O Ses Türkiye programı yer alıyor. Survivor'ın yeni bölümü ise 14 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI - 13 ŞUBAT 2026

        20:00 O Ses Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

