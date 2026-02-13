Survivor bu akşam var mı? 13 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?
TV8'in 13 Şubat Cuma günü yayın akışı ile Survivor gündeme geldi. Yayın akışında yer almayan Survivor yarışmasının neden olmadığı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 13 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte TV8 yayın akışı ile merak edilenler...
SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TV8 yayın akışında 13 Şubat Cuma günü O Ses Türkiye programı yer alıyor. Survivor'ın yeni bölümü ise 14 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.