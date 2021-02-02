Survivor 2021 yarışmacıları heyecanın başlmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. Bu isimlerden biri de Survivor Çağrı... Peki, Çağrı Atakan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak edilen soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte Çağrı Atakan'ın biyografisi....

ÇAĞRI ATAKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

ÇAĞRI ATAKAN DİZİLERİ

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler