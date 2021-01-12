Survivor Türkiye’nin son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler, Survivor’ın en önemli oyunlarından biri olan dokunulmazlığı kazanmak için tüm güçleri ile yarıştı. Kazanan Ünlüler olurken kaybeden Gönüllülerde potaya giren isim Sena oldu. Dün akşam ise bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. İlk oyunu kaybeden Gönüllüler, bir arkadaşlarını daha potaya göndermemek için mücadele verdi. Ünlüler ise bir kez daha kazanarak ada konseyine dokunulmazlıkla girmek ve eleme adayı çıkarmamak için kıyasıya savaştı. Peki, Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 11 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

11 Ocak 2021 Pazartesi günü ekrana gelen Survivor 3. bölümde yarışmacılar, ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Bu oyunu kazanan takım, adada kullanabilecekleri çok faydalı olacak bir alet takımı kazanacaktı. Nehire kurulan parkurda çok yorucu bir ödül oyunu oynandı. İki takım da oyuna çok hırslı başladı. Karşılıklı alınan sayılar 5-5'e kadar devam etti. Bu skordan sonra Gönüllüler, üst üste aldıkları sayılar ile farklı açtı. Ve oyunun sonunda Gönüllüler takımı, 10-5 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR’DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Dokunulmazlık oyununda seçme avantajını Ünlüler kazandı. İki takım da kritik bir dokunulmazlık oyunu için varlarını yoklarını ortaya koydu. Yarışmacılar arasında müthiş mücadeleler ekrana gelirken kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu izleyenleri TV8 başına kilitledi. Oyunun sonunda 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR 2021’DE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye yeni bölümde ada konseyi, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için toplandı. Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan oylama sonucunda adı altı kez yazılan Dora, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu.

KONSEYDE DİSKALİFİYE ŞOKU YAŞANDI!

Survivor 2021'in üçüncü bölümünde toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımı yarışmacısı Reşat hakkındaki diskalifiye ihtimali açıklaması herkesi şok etti. Oyun sırasında sevinç yaşarken kendini sakatlayan Reşat'ın ayak tarak kemiğinde kırık olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, doktor tarafından yapılacak son inceleme ile Survivor Reşat'ın yarışmaya devam edip edemeyeceği belli olacak.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ilk kez dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Yeni sezonda inşa edilen ve daha önce hiç oynanmamış olan bu zorlu ve uzun parkurda iki takım da müthiş bir mücadele sergiledi. Gecenin sonunda mücadeleyi kazanan 10-7 skorla Ünlüler oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı, ada konseyinde bir arkadaşlarının ismi yazmak zorunda kaldı. Oyların sayılması ile Dora ve Sena isimleri sandıktan çıkan isimler oldu. Sayım sonrasında Dora’nın ismi 4 kez çıkarken Sena’nın adı 6 kez yazılmıştı. Bu yüzden Survivor 2021’in eleme potasına giren ilk ismi Sena Özdemir oldu.