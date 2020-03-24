Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için mücadele etti. Kyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor'da ödül oyununu kazanan takım duş yapmanın keyfini çıkardı. Survivor'da dün akşam Acun Ilıcalı yarışmacıları ada konseyine çağırarak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vakalarına rastlanan coronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu ve yarışmacılar duygu dolu anlar yaşadı.Survivor'da ilk eleme adayı ise bir önceki akşam yapılan oylama sonucunda belli olmuştu. Peki Survivor'da dün akşam kim kazandı? 23 Mart Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 MART 2020

Ünlüler ve Gönüllüler şampuan ödülü için zorlu parkurda mücadele etti. Ödül oyununu ise 10'a 2 Ünlüler takımı kazandı. Yarışmacılar daha sonra şampuan ile saçlarını yıkadı.

ACUN ILICALI'DAN CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, yarışmacıları ada konseyine toplayarak Türkiye'yi etkisi altına alan coronavirüs ile ilgili bilgi verdi. Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle;

"Alınan bazı önlemler var. Çin'de başlayan coronavirüsü dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti ve koronavirüs tedbirleri alınması gerektiğini bildirdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeler sınırlarını kapattı. Buna bizim ülkemizde dahil. Böyle önemli konudan sizin de haberinizin olmasını istedik. Ülkemizde de vakalarına rastlandı. Ekibim hepinizin ailesine ulaştı. Ailenizde coronavirüs rastlanmamıştır. Ülkemizde sağlık çalışanları gece gündüz mücadele ediyor. Çekim yerlerimizde de bazı değişiklikler yaptık. Bizim ekibimizde de herhangi bir vaka rastlanmamıştır.

Ülkemizde önemli bir dayanışma var. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, hastalık başladıktan itibaren gecesini gündüzüne katarak, vatandaşlara önemli bilgiler verdi ve önemli tedbirler aldı. Biz de sağlık çalışanlarımız için alkış desteği yapalım. İnşallah bu günlerde geçecek" dedi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine gitti. Yarışmacılar arasında en çok oyu alan yarışmacı Ceyhun oldu.

Survivor eleme gecesi Salı günü gerçekleşecek.

SURVİVOR CEYHUN JAY UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.

Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.