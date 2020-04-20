Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde ada konseyinde kritik bir oylama yapıldı. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme sistemi değişikleri açıklanmıştı. Bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım Gönüllüler için SMS oylaması yapıldı. Aynı zamanda Gönüllüler takımı, eleme adayı olacak kişi için bir oylama yaptılar. Gönüllülerde ismi en çok yazılan isim, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu. Peki Survivor'da dün akşam kim kazandı? 19 Nisan Survivor eleme adayları kimler?

SURVİVOR 52. BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR NİSA'DAN SERCAN AÇIKLAMASI

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler son bölümde Nisa, gündemi meşgul eden konunun çözüme kavuşması nedeniyle sevindiğini söyledi. Survivor son bölümde Ünlüler takımından Sercan ile Gönüllüler takımından Nisa beklenen konuşmayı yapmışlardı. Gönüllülerden Nisa, Sercan ile yaptıkları konuşma ile birlikte kafalardaki soruların giderildiği belirtti. Ve böylece daha motive bir Nisa’nın geldiğini de ekledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisi sonrasında değişen eleme sistemi açıklanmıştı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, bu akşam da bir eleme adayı çıkarmamak için kazanmak zorundaydı. Gönüllüler takımından Gizem, panik atak yaşadığı için yarışmaya katılım göstermezken Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan da sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Dokunulmazlık avantaj oyununu 6-10'luk skor ile Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de bu haftanın ilk eleme adayı yapılan oylama sonucunda Barış olmuştu. Survivor'da ikinci eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine giden Ünlüler takımında oylama sonucu Ezgi oldu.