Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmaz oyununun ilk gününde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, atışlarda sorun yaşayan Ünlüler, dokunulmaz oyununu kazanmayı başardı.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kaybetti. Yarışmacılar ada konseyinde ilk eleme adayını verdikleri oylarla belirledi.

Acun Ilıcalı, yarışmacıların isim yazması sonrası en çok adı çıkan kişiyi açıkladı. Buna göre yapılan oylamada gönüllülerde eşitlik sağlandı ve 5 Hanzade, 5 Öykü'ye oy çıktı. Böylelikle Survivor'da eleme potasına Hanzade ve Öykü girmiş oldu.