SURVİVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ?

Survivor All Star'ın yeni bölümünde Yunus Emre ve Yaman büyük bir tartışma yaşıyor. Hakan'ın da katıldığı tartışmaya iki takımdan müdahale edildi. Ancak Yunus Emre, kendisine engel olan arkadaşlarına da sert şekilde yanıt verdi. Öte yandan Yaman da, Yunus Emre ile karşı karşıya geldiğinde temasta bulundu.