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Survivor'da kim elendi? 16 Mart akşamı ekrana gelen son bölümde adaya veda eden yarışmacı kim?

Survivor'da kim elendi? 16 Mart akşamı ekrana gelen son bölümde adaya veda eden yarışmacı da belli olmuş oldu. Peki, dün akşam Survivor'da eleme adayları kimler oldu, SMS oyları sonucu Survivor'da kim elendi? İşte merak edilenler....

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    SÜRPRİZ VEDA | Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 16 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı

    Survivor 2022 All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu tüm heyecanıyla yaşanmıyor. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımları arasındaki dokunulmazlık oyunu sonrası son eleme adayları da belli olacak. Peki, eleme adayları kimler olacak ve adaya kim veda edecek?

    SURVİVOR 16 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu...
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    SÜRPRİZ VEDA | Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 16 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı

    SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da haftanın ilk iki eleme adayı Mert ve Barış Murat Yağcı olmuştu!

    Bu akşam eklenen diğer eleme adayları ise Evrim, Berna ve Adem oldu....
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    SÜRPRİZ VEDA | Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 16 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı

    SURVIVOR KİM ELENECEK?

    Survivor'da eleme adaylarının belli olmasının ardından elenen isim yapılan oylama sonucu Berna oldu!
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    SÜRPRİZ VEDA | Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 16 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı

    SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim Pazar akşamı gerçekleşen eleme konseyinin ardından belli oldu ve bu isim Sercan Yıldırım oldu.
  • 05
    SÜRPRİZ VEDA | Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 16 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı

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