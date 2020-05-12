Survivor 2020'nin 74. bölümünde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'dan elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı. İşte 12 Mayıs Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da hiçkimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde hafif sakatlığı bulunan Ersin'in koşmasında problem meydana gelinde doktor Metin Kuş MR istedi. Yapılan kontroller sonrasında da Ersin'in yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Böylelikle Survivor 2020'ye bu hafta veda eden isim Ersin Korkut oldu.

SURVIVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?

8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğan Korkut, teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adım atmıştır.

İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır.

Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut, İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'deki bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde çalışması için yanına çağırmıştır.

2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başlayan Korkut, "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol olduğunu fark edince oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan: "Bu işler o kadar kolay değil" dese de, 'Ben kendime güveniyorum abi' diyerek rolü kapmış, daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almıştır. Canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyununu kazanan takım, kıran kırana geçen mücadele sonunda belli oldu. 12 Mayıs Salı günü Survivor 74. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim ödülünü kazanmak için basket maçı yaptılar. Kum sahada oynanan Survivor basketbolunda takımlar sahaya ikişer kişi ile çıktı. Üç basket atanın bir puan kazanacağı oyunda toplamda 10 puanı alan takım iletişim oyununu kazanacaktı. İki takımın yarışmacıları, Instagram hesabından iletişimi kazanabilmek için basketbol maçında tüm hünerlerini gösterdiler. Bazı tartışmaların, gerginliklerin de yaşandığı oyunda çok güzel hareketler ve inanılmaz basketler ile seyir zevki yüksek bir iletişim oyunu oynadılar. Maçın sonunda mutlu sona ulaşan takım, 10-7 skorla Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR’DA BÜYÜK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'de her hafta Pazartesi günleri takımlar büyük ödül için karşı karşıya geliyor. Birleşme partisi sonrasında yapılan büyük ödül oyununda verilen ödüldeki çıta her hafta bir kat daha yukarıya çıkarılıyor. Daha önce bir kez oynadıkları parkurda bir kez daha karşı karşıya gelen Ünlüler ile Gönüllüler, nefes kesen bir mücadele sergiledi. İki takımın yarışmacıları da büyük ödülü kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıttı. Bu yüzden skorda dengeki iki takım arasında gitti geldi. Skor 9-8 Gönüllüler önde iken Barış ile Sercan karşılaştı. Sercan'ın kazanması ile skor 9-9 oldu. Böylece ödül oyunu kazananı belirlemek için bayrak yarışına gidildi.

Survivor'da ödül oyunu için bayrak yarışına takımlar en iyi kadın ve erkek yarışmacılarını çıkardı. Ünlülerden Elif ve Sercan, Gönüllülerden Nisa ve Berkan, ödül oyununda bayrak yarışına çıktı. Ünlüler takımı, parkuru önce tamamladılar fakat Berkan, atışlarda çok iyi performans sergiledi. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

Survivor 2020’de Cumartesi ve Pazar günleri iki dokunulmazlık oyunu oynandı. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler, 10-8 skorla kazandı. Böylece Ünlüler, hem dokunulmazlığı hem de erzak paketini kazanmış oldu. 10 Mayıs Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler 10-4 gibi farklı bir skorla Gönüllüler kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da Cumartesi ve Pazar günü ada konseylerinde dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adayı belirledi. 9 Mayıs Cumartesi günü Survivor 2020’de dokunulmazlığı Gönüllüler kaybetmiş. Yapılan ada oylamasında Gönüllülerde adı en çok yazılan isim Berkan oldu ve Gönüllülerin ilk eleme adayı oldu.

Survivor 2020’de 10 Mayıs Pazar günü ada konseyi bu sefer Ünlüler için toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı içinden eleme potasına gönderilen isim ise Mert oldu.

SURVIVOR’DA BU HAFTA GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçen hafta yapılan Survivor 2. dokunulmazlık oyunu sırasında Ünlüler ile Gönüllülere yeni görevleri verilmişti. Buna göre takımlar, bilinen bir şarkıya yeni sözler yapıp besteleyeceklerdi. Survivor 2020’de takımların yaptıkları şarkıların hangisi güzel izleyiciler karar verdi. Buna göre Survivor’da şarkı yarışmasını kazanan takım gönüllüler oldu. Gönüllüler, bu oyunu kazanarak 4 kere üst üste görev oyununu kazanmış oldu.