Survivor 2020’de bu akşam yine heyecanlı bir bölüm ekrana gelecek. 11 Temmuz Cumartesi günü Survivor 133. bölümde canlı yayında 2. dokunulmazlık oyunu başladı. Oyunda eşleşmeler açıklandı. Dün, Survivor’da ilk kez gerçekleştirilen canlı yayındaki oyunda günün birincisi Berkan olmuştu. Bu akşam, Survivor 2020 final dörtlüsü, bir kez daha karşı karşıya geliyor. Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesinde finalin adı belli oldu. Bu oyun ile Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak. Sonrasında SMS sıralamasına göre Survivor 2020’de veda eden ve Survivor’da son üç isim belli olacak. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazanacak? Survivor 2020’de kim elenecek, kimler son üçe kalacak?

SURVIVOR’DA KİM ELENECEK? SURVIVOR 2020’DE SON ÜÇE KİMLER KALACAK?

Bu akşam ekrana gelecek Survivor 2020 133. bölüm öncesinde kimin eleneceği de merak ediliyor. Dominik Cumhuriyeti’nden canlı olarak ekrana gelecek dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu oyun ile birlikte bireysel dokunulmazlığı kazanan isim de belli olacak. Diğer üç isim için ise ada konseyinde bir oylama yapılacak. Bu oylama sonucunda Survivor 2020’ye veda eden isim belli olacak. Survivor’dan elenen isim ile birlikte yarışmada son üçe kalan isimler de ortaya çıkacak.

SURVİVOR 2020’DE DOKUNULMAZLIK KİMİN OLACAK?

Survivor yeni bölümde canlı yayında yarışmacılar bir kez parkura çıkacak. Oyunun sonunda günün birincisi belirlenecek. Bu isim ile dünün birincisi final oyunu oynayacak ve dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak. Bu akşam Berkan bir kez daha günün birincisi olursa final oyununa gerek kalmayacak.

SURVIVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Acun Ilıcalı, dün akşam ekrana gelen Survivor canlı yayınında final yerinin neresi olacağını söyledi. Acun Ilıcalı "Survivor'ın büyük finali İstanbul'da Galataport'ta boğazda olacak. İstanbul boğazının en güzel noktalarından biri olacak. Turistlerin akın edeceği Galataport, bizim için inşaata ara verildi. Bize özel hazırlanıyor ve finali Galataport'ta yaşayacaksınız. Finalistler tekneyle gelecek. Uçaktan indikten sonra tekneyle Galataport'a gelecek. Bunu hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı. Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz günleri yapılacak. 14 Temmuz Salı günü yapılacak Büyük Finalde Survivor 2020 şampiyonu belli olacak.

GALATAPORT NEREDE? SURVİVOR FİNAL YERİ GALATAPORT

Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması halen sürdürülen Galataport'un inşaatı, Survivor finali için şimdilik durdurululdu ve özel olarak Survivor finali için bir bölümü hazır hale getirildi. Karaköy sahil şeridinde inşa edilen Galataport, kültür-sanat merkezleri, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminali, otel, farklı çeşitli markalar, kafeler, restoranlar, ofis alanlarının yer alacağı bir alan olarak planlandı.