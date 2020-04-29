Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 60. son bölümde haftanın elenen ismi belli oldu. Survivor’da iki eleme adayı olan Yunus Emre ve Gizem ada konseyinde kozlarını paylaştı ve bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti.

Peki Peki Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması ve 61. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 61. BÖLÜM FRAGMANI

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emreve gönüllüler takımından Gizem olmuştu. Haftanın diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında belli oldu. SMS oylaması sonrasında ünlüler takımından Aycan ve Mert, gönüllüler takımından ise Cemal Can ve Barış en çok SMS'i alan yarışmacılar oldu.

Ünlüler takımından Aycan eleme adayı olarak Ersin'i, Mert ise Sercan'ı gösterdi. Gönüllüler takımından ise Cemal Can Yasin'i, Barış da Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Yunus Emre, Gizem, Ersin, Sercan, Yasin ve Adahan oldu. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı. SMS oylaması sonrası en az oyu alan Gizem Survivor'dan elendi. Gizem Birdan Survivor'a veda etti...

SURVİVOR GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışan Gizem Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

5 Ağustos 1992 İstanbul doğumluyum. 10 yaşımda Bakırköyspor kulübünde basketbola başladım. 24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.