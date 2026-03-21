Survivor'da rekabet hız kesmeden devam ederken, yarışmacılar bu kez ödül oyunu için parkura çıkacak. Zorlu etaplar ve kritik eşleşmelerin yaşanacağı mücadelede, takımlar hem moral hem de konfor sağlayacak ödülü kazanmak için tüm güçlerini ortaya koyacak. Büyük çekişmeye sahne olacak oyunda, parkur performansı kadar takım içi uyum da belirleyici olacak. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazanacak? İşte Survivor'da son yaşananlar
21 MART 2026: SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. Kazanan belli olduktan sonra haberimize eklenecektir.
20 MART 2026 SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.
SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI
20 Mart 2026 Survivor'da haftanın eleme adayları:
- Engincan
- Barış
- Serhan
- Osman Can oldu.
19 MART 2026: SURVIVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
İletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı, böylece ieltişim ödülüne hak kazandı.
18 MART 2026 SURVIVOR'DA NELER OLDU?
Survivor'da ödül oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Mavi takım lahmacun ödülünün sahibi oldu.
SURVIVOR'DA CEZAYI KİM ALDI, CEZA NE OLDU?
Ödül oyununu kaybeden kırmızı takım, boş bir araziye kadınlar ve erkekler olarak ayrı bir şekilde bırakılacak. Ekipler birbirini bulmaya çalışacak.
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Düelloyu Nisanur kaybetti. Nisanur eleme adayı olarak Kader Konseyi'ne kaldı. Kırmızı takım, Nisanur'un takımlarına gelme teklifini oy çokluğuyla 'Evet' olarak değerlendirdi. Nisanur ilk defa bu sezonun transferi olarak, Kırmızı takımda yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Böylelikle bu hafta kimse elenmedi.