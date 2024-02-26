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        Haberler Televizyon Survivor'da Pınar ve Sema kavgası: 'Yılan' polemiği şiddetle bitti! Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi oldu?

        Survivor'da Pınar ve Sema birbirine girdi! Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi olacak?

        Survivor'da Pınar ve Sema kavgası fragmana damga vurdu. Eleme konseyinde Pınar'ın Sema'nın adının baş harfini yılan şeklinde çizmesi büyük bir soruna yol açtı. Suların bir türlü durulmadığı yarışmada iki yarışmacı daha birbirine girdi. Acil Durum Konseyi'nin ardından konuşan Acun Ilıcalı birtakım kararlar alındığını belirtti. Bu noktada gözler "Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, Survivor Sema Aydemir ve Pınar Saka'nın akıbeti hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 13:46 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:46
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        Survivor 2024 All Star yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Hemen her gün bir olayın yaşandığı programda kavgalara bir yenisi eklendi. Son konseyde Pınar'ın Sema'nın ismini yazarken baş harfini yılan olarak çizmesi bir bir gerilime neden oldu. İkili arasında tansiyon yükselirken; olay şiddete döndü. Peki, Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        SURVIVOR'DA SEMA VE PINAR'IN 'YILAN' KAVGASI!

        Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Pınar yatarken Sema'nın ayak ucunda onunla konuşuyor. Sema "Niye benden uzak durmuyorsun? İnsanlara hakaret edemezsin. O yılan dilini sokamazsın." derken; Pınar ise "İstediğim kişiyi istediğim şekilde yazarım." şeklinde cevap veriyor. İkili arasındaki gerilim Sema'ın Pınar'ın ayağına vurmasıyla yükseliyor. Sonrasında Pınar ayağa kalkarak Sema'yı itiyor ve kavga şiddetleniyor. Diğer yarışmacılar ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalışıyor.

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        ACİL DURUM KONSEYİ TOPLANDI

        Acun Ilıcalı o gece kırmızı takımı 'Acil Durum Konsey'ine çağırıyor ve olaya ilişkin düşüncelerini soruyor. Bu esnada Sema ve Pınar'ın konseyde yer almaması dikkat çekiyor.

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        SEDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

        Kavga sonrası dokunulmazlık oyunda Pınar ve Sema'nın olmayacağı Murat Ceylan tarafından açıklandı. Olayı öğrenen Seda ise gözyaşları içinde oyundan ayrılıyor.

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        SURVİVOR SEMA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

        Fragmanın son kısmında ise Sema Aydemir'in tek başına ada konseyine çağrılıyor. Sema'nın gözyaşlarına boğulması ve gözünün altında tırnak izinin olması dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı, Aydemir'e "Biz dün akşam yaşadıklarımıza şok geçirdik. Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik ve sonrasında da bir kanaate ulaştık." ifadelerini kullanıyor.

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        SURVİVOR PINAR DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

        Sema Aydemir ile Pınar Saka'nın cezası ise henüz bilinmiyor. Sema ve Pınar'ın diskalifiye edilip edilmeyeceğinin bu akşam belli olması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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