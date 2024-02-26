Survivor 2024 All Star yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Hemen her gün bir olayın yaşandığı programda kavgalara bir yenisi eklendi. Son konseyde Pınar'ın Sema'nın ismini yazarken baş harfini yılan olarak çizmesi bir bir gerilime neden oldu. İkili arasında tansiyon yükselirken; olay şiddete döndü. Peki, Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar...