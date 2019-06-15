Survivor son bölümde iki takım da zorlu dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Survivor'da Seda ile Dalaka arasından tartışma yaşanırken diğer yandan ise yarışmada Youtuber Enes Batur sürprizi yaşandı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için ter döktüler. Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte 15 Haziran Survivor son bölüm yaşananlar...

ENES BATUR İDDİA İÇİN PARKURDA

Survivor Türkiye Yunanistan'ın doksan beşinci bölümünde Enes Batur, parkurda mücadele etti. Emre ile iddiaya tutuşan Enes Batur iddiayı kazanmak için 2 kez parkura çıktı. İlk denemesinde başarısız olan Enes Batur, ikinci denemesinde parkuru tamamlayarak iddiayı kazandı ve Emre'nin başından bir kova dolusu buz döküldü.

SİYAH TAKIMDA İKİ İSMİN DURUMU KRİTİK

Survivor Türkiye Yunanistan'ın bu haftaki bölümünde dokunulmazlık oyununda siyah takımda iki ismin durumu kritik. Panagioti, iki gündür hasta olduğunu dile getirdi. Dalaka ise hasta olduğunu, boğazının ağrıdığını ve klinikte olduğunu belirtti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’da siyah ve beyaz takım 15 Haziran 2019 Cumartesi günü dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk dokunulmazlık oyunu her iki takım açısından oldukça önem taşıyordu. Dokunulmazlık oyununda her iki takım kıyasıya mücadele ettiler. Ve kazanan takım belli oldu.

SİYAH: 10

BEYAZ: 8