Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, ilk eleme adayı Engincan olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Şubat Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...