        Haberler Bilgi Gündem Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Şubat Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı! 18 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        Survivor'da heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Ödül oyunun hemen ardından, yarışmacılar dokunulmazlığı almak için zorlu parkura çıkıyor. Mücadelenin ve tansiyonun her geçen gün arttığı yarışmada, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme potasına gidecek 2. yarışmacıyı belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Şubat Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Habertürk
        18.02.2026
        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, ilk eleme adayı Engincan olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Şubat Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Engincan eleme potasına giden ilk yarışmacı oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Meryem oldu.

