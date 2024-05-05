Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı belirledi. İşte 5 Mayıs 2024 Pazar Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Yunus Emre eleme potasına giden ilk isim olmuştu. Survivor yeni bölümde, mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için zorlu parkura çıktı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
5 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım oldu. Kırmızı takım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu. Ödül ise şampuan, kadınbudu köfte, spagetti, patates püresi ve katlı muhallebi oldu.
SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da takım oylaması sonucunda haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.
SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Yunus Emre oldu.
SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Batuhan
Seda
Damla Can
Merve
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
Avatar Atakan
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Yasin adaya veda eden son isim oldu.