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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı belirleyecek. İşte 5 Mayıs 2024 Pazar Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:41
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        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Yunus Emre eleme potasına giden ilk isim olmuştu. Survivor yeni bölümde, mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için zorlu parkura çıkıyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        5 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.

        4

        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Yunus Emre oldu.

        5

        SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

        MAVİ TAKIM

        Ogeday

        Furkan Kızılay

        Batuhan

        Seda

        Damla Can

        Merve

        KIRMIZI TAKIM

        Özgür

        Aleyna

        Yunus Emre

        Sercan

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Hilmicem

        Avatar Atakan

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da Yasin adaya veda eden son isim oldu.

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