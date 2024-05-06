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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kaybeden ekip, ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 6 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 18:37 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:37
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        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Bilindiği gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Batuhan eleme potasına giden ikinci isim olmuştu. Survivor yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        6 MAYIS 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı.

        4

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        YUNUS EMRE

        BATUHAN

        5

        SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

        MAVİ TAKIM

        Ogeday

        Furkan Kızılay

        Batuhan

        Seda

        Damla Can

        Merve

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Özgür

        Aleyna

        Yunus Emre

        Sercan

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Hilmicem

        Avatar Atakan

        7

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da Yasin adaya veda eden son isim oldu.

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