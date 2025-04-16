Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olarak düelloya kalacak. Ayrıca bu oyun ile 3. Türkiye bileti sahibini buldu. Hatırlanacağı gibi, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena olmuştu. Peki, 16 Nisan Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 3. Türkiye biletini kim aldı? İşte Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Hikmet ve Yusuf arasında gerilim artarken, 3. Türkiye biletini kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 16 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (16 NİSAN)
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Türkiye Ödülü’nü kazanan 3. yarışmacı ise Yusuf Yıldız oldu.
SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI? (15 NİSAN)
Survivor'da şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Birleşme partinin ardından ekranlara gelen yarışmasında yarışmacılar tüm henerlerini sergiledi. Şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı bir sonraki ada konseyinde belli olacak.
BİRLEŞME PARTİSİ ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor All Star 2025 birleşme partisinde şarkı yarışmasını kazanan yarışmacının kazanacağı ödül Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yarışmayı kazanan takım istediği bir zamanda otelde konaklama fırsatını yakalayacak.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (14 NİSAN)
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Türkiye biletini kazanan ikinci isim Almeda oldu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Sedat oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Pınar ve Asena mücadelesini yaşandı. Kıran kıran anlara sahne olan final düellosunu Pınar kazandı. Bu sonuca göre, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu.