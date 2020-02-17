Survivor ilk bölümü büyük bir heyecanla başladı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor 2020'de yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için yarıştılar. Survivor'da baraka oyunu için kıyasıya yarıştılar ve kazanan takım daha rahat bir gece geçirdi. Diğer yandan Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için ter döküldü. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte, 16 Şubat Survivor son bölümünde yaşananlar...

UĞUR PEKTAŞ SAKATLANDI!

Survivor Ünlüler kadrosunda bulunan oyuncu Uğur Pektaş, dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlandı. Yarışmacı daha sonra sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk oyun baraka ödülü için oldu. Barakalarını hazırlamak için ip, çivi ve çekiç verildi. Yarışmayı büyük bir farkla ÜNLÜLER TAKIMI kazandı.



SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk dokunulmazlık yarışması için yeniden karşı karşıya geldi. Gönüllüler ve Ünlüler 9'a 9 olunca bayrak yarışına gidildi. İki takım aralarından en iyi olduğunu düşündüğü iki yarışmacı çıkardı. Kazanan takım ise ÜNLÜLER OLDU



SURVİVOR'DA ELEMEYE KİM KALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybedip Ada konseyine giden Gönülüller, takımlarından gitmesini istediği kişilerin isimlerini yazdı. En fazla adı yazılan kişi ise Fatma oldu ve eleme için ilk aday oldu. Survivor eleme gecesi Salı günü gerçekleşecek.