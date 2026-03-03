Survivor 2. dokunulmazık oyununu kim kazandı? 3 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 3 Mart Salı günü gündeme geldi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Oyunu kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...
Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununa ilişkin araştırmalar 3 Mart akşamı itibarıyla hızlandı. Bu kapsamda, "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, 3 Mart Salı günü eleme adayı kim oldu, ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 3 Mart 2026 Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVİVOR 3 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlığı kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR 2 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Onur Alp oldu.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.