Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da artık ödül oldukça önemli. Özellikle yemekli ödüller yarışmacıların enerjilerini yerine getirmek ve morivasyonlarını arttırmak için önemli. Survivor son bölümünde yaşananlar haberimizde..

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu kick boks yarışı ile başladı. Her iki takım yemekli ödül için kıyasıya yarıştı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ödülü kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler ise bir kez daha yemek ödülünü kazanamadıkları için hüsrana uğradı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık, önemli bir avantaj sağlıyor. Bu haftanın eleme adayları bu akşamki ve yarınki dokunulmazlık oyunun ardından belli olacak. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım da belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.